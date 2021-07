Les Pennes-Mirabeau V and B Plan de Campagne Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Old Socks V and B Plan de Campagne Les Pennes-Mirabeau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau

Old Socks V and B Plan de Campagne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Les Pennes-Mirabeau. Old Socks

V and B Plan de Campagne, le vendredi 23 juillet à 19:00

Réservation au 04 42 81 18 90 [https://www.facebook.com/OldSocksMusicLive/](https://www.facebook.com/OldSocksMusicLive/) Composé de Raphaël (Guitare, chant ), Pierre (Guitare),Stéphane (Drums), Julien (basse). Le quartet plonge son public dans une ambiance Blues, Folk et Rock à travers des standards musicaux inédits. ♫♫♫ V and B Plan de Campagne chemin des rigons, 13170 Les-Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Les Pennes-Mirabeau Étiquettes évènement : Autres Lieu V and B Plan de Campagne Adresse chemin des rigons, 13170 Les-Pennes-Mirabeau Ville Les Pennes-Mirabeau lieuville V and B Plan de Campagne Les Pennes-Mirabeau