Old School Funky Family Le 360 Paris Music Factory Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 29 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

“Faire de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux !”.

En 18 ans d’existence, le OLD SCHOOL FUNKY FAMILY c’est plus de 500 concerts et 4 albums sortis, et toujours une farouche envie de semer son groove sur les scènes de France et d’Europe. Avec une rythmique implacable (sousaphone, batterie, guitare, claviers) et un quartet de saxophones de haute voltige (soprano, alto, ténor, baryton), l’octet instrumental a affiné une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition et définit ainsi une identité singulière.

Rassemblant les influences d’artistes tels que Maceo Parker, Roy Hargrove, Vulfpeck (funk), ou encore Fela Kuti (afro-beat), le monde farfelu et polymorphe du OSFF mélange les styles et les bouscule tout en servant les timbres de son instrumentarium original.

La musique y est pétillante et chaloupée, les arrangements ciselés et audacieux, le tout dans une ambiance bon-enfant qui traduit les 18 ans de complicité et de partage de ces amis du lycée. En résulte leur devise, “faire de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux !”.

Le 360 Paris Music Factory 49 Rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/old-school-funky-family/

Old school funk family