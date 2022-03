Old On Project Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Haute-Garonne

Old On Project Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville, 16 mars 2022, Donneville. Old On Project

du mercredi 16 mars au mercredi 27 avril à Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville

**Anthony Jean** voyage et photographie depuis qu’il est adolescent. Son œuvre parle de l’humain, des déplacements des peuples, d’une zone de conflit comme de son voisin. Après avoir évolué pendant dix ans dans le monde associatif et militant, il s’est maintenant orienté vers la photographie et le reportage vidéo, il se sert aujourd’hui de son appareil photo comme d’un outil pratique à son militantisme. Dans son exposition “Old In Project” il porte son regard sur le métier d’aide à domicile.

Entrée libre

Exposition de photo-reportage sur le métier d’assistance à domicile. Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville 24, RD 813 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:30:00 2022-03-16T18:30:00;2022-03-18T16:30:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-21T16:30:00 2022-03-21T18:30:00;2022-03-23T14:30:00 2022-03-23T18:30:00;2022-03-25T16:30:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-28T16:30:00 2022-03-28T18:30:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T18:30:00;2022-04-01T16:30:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T12:30:00;2022-04-04T16:30:00 2022-04-04T18:30:00;2022-04-06T14:30:00 2022-04-06T18:30:00;2022-04-08T16:30:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:30:00;2022-04-11T16:30:00 2022-04-11T18:30:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T18:30:00;2022-04-15T16:30:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:30:00 2022-04-16T12:30:00;2022-04-18T16:30:00 2022-04-18T18:30:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T18:30:00;2022-04-22T16:30:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T10:30:00 2022-04-23T12:30:00;2022-04-25T16:30:00 2022-04-25T18:30:00;2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donneville, Haute-Garonne Autres Lieu Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville Adresse 24, RD 813 31450 Donneville Ville Donneville lieuville Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville Donneville Departement Haute-Garonne

Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville Donneville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donneville/

Old On Project Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville 2022-03-16 was last modified: by Old On Project Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville 16 mars 2022 Donneville Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville Donneville

Donneville Haute-Garonne