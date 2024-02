Old Ireland in Colour au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris, jeudi 7 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

mercredi

de 14h00 à 20h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

La colorisation et la contextualisation de ces photographies historiques en noir et blanc est le fruit du travail de deux universitaires, John Breslin et Sarah-Anne Buckley.

En collaboration avec Tourisme Irlandais, le CCI est heureux de présenter cette saisissante sélection de photographies extraites des best-sellers Old Ireland in Colour. Parue à l’automne 2020 chez Merrion Press, la première des trois éditions s’est vendue à des dizaines de milliers d’exemplaires, devenant rapidement un objet populaire et un véritable phénomène éditorial. A partir d’images d’archives issues de collections de musées et bibliothèques, les universitaires John Breslin et Sarah-Anne Buckley ont utilisé de nouvelles techniques de colorisation, s’appuyant sur de minutieuses recherches sur la couleur des yeux, des cheveux, les vêtements ou uniformes, les traditions et le folklore. Par ces étonnants procédés de mise en couleurs et contexte, ils témoignent d’une époque et font revivre l’Irlande des 19e et 20e siècles à travers paysages, portraits historiques et scènes de la vie quotidienne.

Exposition organisée avec le soutien du comité de jumelage Galway Lorient.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

CCI