FÊTE DU MARRON ET DU VIN NOUVEAU Avenue de la gare, 4 novembre 2023, Olargues.

Traditionnelle fête qui célèbre la chaleur et les délices de l’automne.

Dégustez un cornet de marrons chauds, faites le plein de châtaignons, de farine de châtaigne, de crème de marrons d’Olargues au goût sucré et délicat et bien d’autres produits !.

2023-11-04 à ; fin : 2023-11-04 . .

Avenue de la gare

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Traditional festival that celebrates the warmth and delights of autumn.

Enjoy a hot chestnut cornet, fill up on chestnuts, chestnut flour, sweet and delicate Olargues chestnut cream and many other products!

Una fiesta tradicional que celebra el calor y las delicias del otoño.

Disfrute de un cucurucho de castañas caliente, llénese de castañas, harina de castañas, dulce y delicada crema de castañas de Olargues ¡y muchos otros productos!

Traditionelles Fest, das die Wärme und die Köstlichkeiten des Herbstes feiert.

Probieren Sie ein Hörnchen mit heißen Maronen, decken Sie sich mit Kastanien, Kastanienmehl, der Kastaniencreme von Olargues mit ihrem süßen und delikaten Geschmack und vielen anderen Produkten ein!

Mise à jour le 2023-04-10 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC