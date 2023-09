CONCERT Olargues, 30 septembre 2023, Olargues.

Olargues,Hérault

Concert avec le Trio Couleur café. Boissons & restauration sur place, accueil à partir de 18h, concert à 19h. Participation libre et nécessaire..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Concert with Trio Couleur café. Drinks & food on site, welcome from 6pm, concert at 7pm. Free participation required.

Concierto con el Trio Couleur café. Bebidas y comida in situ, recepción a partir de las 18.00 horas, concierto a las 19.00 horas. Participación gratuita.

Konzert mit dem Trio Couleur café. Getränke & Essen vor Ort, Empfang ab 18 Uhr, Konzert um 19 Uhr. Teilnahme frei und erforderlich.

