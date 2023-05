SOIREE CONTEE Avenue du Champ des Horts Catégories d’évènement: Hérault

Olargues

SOIREE CONTEE Avenue du Champ des Horts, 10 août 2023, Olargues. Laissez-vous conter fleurette ! Ecoutez les légendes locales.

2023-08-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-10 20:00:00. EUR.

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Let yourself be told a story! Listen to the local legends Déjese contar un cuento Escuche las leyendas locales Lassen Sie sich eine Geschichte erzählen! Hören Sie sich lokale Legenden an Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Olargues Autres Lieu Avenue du Champ des Horts Adresse Avenue du Champ des Horts Ville Olargues Departement Hérault Lieu Ville Avenue du Champ des Horts Olargues

Olargues Avenue du Champ des Horts Olargues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olargues/

SOIREE CONTEE Avenue du Champ des Horts 2023-08-10 was last modified: by SOIREE CONTEE Avenue du Champ des Horts Avenue du Champ des Horts 10 août 2023 Avenue du Champ des Horts Olargues

Olargues Hérault