MAI QUE MAI ! DIMÈCRES salle de la Mairie, 17 mai 2023, Olargues.

Dimècres :

18h30-20h30 Contes et charradis avec Boby lo contejaire

A partir de 19h00 Soupe de La Loco-Motive

21h00 Balèti acoustique avec le P’tit Bal Sauvage.

salle de la Mairie

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Dimècres :

6:30-8:30 p.m. Tales and charradis with Boby lo contejaire

From 19h00 Soup of La Loco-Motive

21h00 Acoustic ball with the P’tit Bal Sauvage

Dimensiones :

de 18:30 a 20:30 Cuentacuentos y charradis con Boby lo contejaire

A partir de las 19:00: Sopa a cargo de La Loco-Motive

21:00 Baile acústico con el P’tit Bal Sauvage

Dimècres :

18.30-20.30 Uhr Märchen und Charradis mit Boby lo contejaire

Ab 19.00 Uhr Suppe von La Loco-Motive

21.00 Uhr Akustischer Balèti mit Le P’tit Bal Sauvage

