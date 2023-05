BALADE GEOLOGIQUE : GROTTES DU MINERVOIS ! Avenue du Champ des Horts, 5 mai 2023, .

Sortieà la decouverte des grottes du Minervois animée par Jacky FAURE, spéléologue, suivie à Cebenna par la projection d’un documentaire 3D.

2023-05-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-05 15:00:00. EUR.

Avenue du Champ des Horts

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Outing to discover the caves of the Minervois led by Jacky FAURE, speleologist, followed in Cebenna by the projection of a 3D documentary

Salida para descubrir las cuevas del Minervois de la mano de Jacky FAURE, espeleólogo, seguida en Cebenna de la proyección de un documental en 3D

Ausflug zur Entdeckung der Höhlen des Minervois unter der Leitung des Höhlenforschers Jacky FAURE, gefolgt von einer 3D-Dokumentation in Cebenna

Mise à jour le 2023-05-01 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC