Olaph Nichte Arles, 15 mars 2022, Arles.

Olaph Nichte Auditorium 30 avenue Victor Hugo Arles

2022-03-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-15 19:30:00 19:30:00 Auditorium 30 avenue Victor Hugo

Arles Bouches-du-Rhône

Fausse conférence

Créé et interprété par Arnaud Aymard



Maître de Conférences à l’université de Kôln, Olaph Nichte est chercheur en Global Physic (astrophysique du quoti-dien). Une toute nouvelle science qui tente de regrouper toutes les sciences en une seule afin de mettre en équation le sens de la vie. Il s’est donné comme objectif d’écrire 762 conférences afin de balayer l’ensemble des éléments caractérisant notre univers.



Chaque spectacle est l’occasion d’aborder un nouveau sujet de conférence. Pendant 1h, Olaph Nichte développe un thème et propose une analyse issue des méthodes scientifiques de résolution des problèmes. A travers une classification selon la nature des phases et des procédés utilisés, il pousse son raisonnement jusqu’à l’absurde et jusqu’à la mise en équation de son sujet. Délirant, mais rigoureux, il emmène avec lui des spectateurs subjugués par la pertinence de ses propos et l’absurdité de ses conclusions. Ou comment une analyse implacable peut aboutir à des conclusions improbables en utilisant des théories telles que la transitivité, l’infini, le triangle de Pascal ou la théorie quantique abstraite…



Intelligent et drôle, Olaph Nichte réussi cet exploit de faire rire aux éclats tout en donnant matière à réflexion. Le spectateur repart heureux mais bardé d’incertitudes : et si Olaph Nichte leur donnait vraiment les clefs pour appréhender le sens de la vie ?

Arnaud Aymard est un comédien formé à l’école du théâtre de rue et complice d’Edouard Baer. Il aime nous faire évoluer au pays de l’absurde. Retrouvez-le lors de quatre rendez-vous du 15 au 20 mars au théâtre et dans plusieurs lieux de la ville!

info@theatre-arles.com +33 4 90 52 51 55 http://www.theatre-arles.com/

Fausse conférence

Créé et interprété par Arnaud Aymard



Maître de Conférences à l’université de Kôln, Olaph Nichte est chercheur en Global Physic (astrophysique du quoti-dien). Une toute nouvelle science qui tente de regrouper toutes les sciences en une seule afin de mettre en équation le sens de la vie. Il s’est donné comme objectif d’écrire 762 conférences afin de balayer l’ensemble des éléments caractérisant notre univers.



Chaque spectacle est l’occasion d’aborder un nouveau sujet de conférence. Pendant 1h, Olaph Nichte développe un thème et propose une analyse issue des méthodes scientifiques de résolution des problèmes. A travers une classification selon la nature des phases et des procédés utilisés, il pousse son raisonnement jusqu’à l’absurde et jusqu’à la mise en équation de son sujet. Délirant, mais rigoureux, il emmène avec lui des spectateurs subjugués par la pertinence de ses propos et l’absurdité de ses conclusions. Ou comment une analyse implacable peut aboutir à des conclusions improbables en utilisant des théories telles que la transitivité, l’infini, le triangle de Pascal ou la théorie quantique abstraite…



Intelligent et drôle, Olaph Nichte réussi cet exploit de faire rire aux éclats tout en donnant matière à réflexion. Le spectateur repart heureux mais bardé d’incertitudes : et si Olaph Nichte leur donnait vraiment les clefs pour appréhender le sens de la vie ?

Auditorium 30 avenue Victor Hugo Arles

dernière mise à jour : 2022-03-02 par