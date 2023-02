OLAIZOLA ET LES CAMES BOY’S ACCOMPAGNES DU GRAND ORCHESTRE SALLE DES ARENES, 11 mars 2023, PONTONX SUR L ADOUR.

OLAIZOLA ET LES CAMES BOY’S ACCOMPAGNES DU GRAND ORCHESTRE SALLE DES ARENES. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 21:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

AREDITZ PRODUCTION (LR-20-009411 & LR-20-011087) présente ce concert David Olaizola, son grand orchestre et les Cames Boy’sDavid Olaizola, ardent défenseur des traditions, vous propose un nouveau tour de chant autour des valeurs qui font que la vie est belle dans nos campagnes autour de son titre phare «Ne touchez pas à nos traditions» dont le clip a déjà plus de 3.500.000 vues sur Youtube et les réseaux divers. Toutes les chansons de ce nouveau spectacle écrites et composées par David Olaizola sont axées sur les valeurs, le respect et la bienveillance. Depuis 2019, la rencontre avec les Cames Boy’s, Alain Camescasse, Pierre Claverie, Julien Hubert Jean Marie et Pier Lartigue, c’est l’esprit des Compagnons de la Chanson qui perdure, encore et toujours, pour embellir les mélodies à la façon de ces illustres artistes, que l’on appelait les marchands de bonheur. Au cours de ses concerts, le timbre de la voix basque de David donne de nouvelles couleurs à toutes ces chansons, que ce soient ses compositions ou tirées du répertoire de la chanson française. David Olaizola fan inconditionnel de grands ensembles, a toujours voulu recréer un grand orchestre à la façon des shows des années 70-80, que l’on admirait lors des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier. Et bien c’est chose faite !!! Comme disait Paul Eluard « dans la vie il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rencontres », celle de David Olaizola et Fabien fosse, Directeur musical de Lamidelsol de Castets concrétisera ce désir commun de création. Ce nouveau spectacle, organisé par AREDITZ et l’ACCA de Pontonx-sur-l’Adour en co-production, est un esprit de partage et de convivialité où David Olaizola, les Cames Boy’s, les musiciens et l’ensemble de LA MI DELS SOL composé de 45 cuivres, tout cet ensemble sous la baguette de Fabien Fosses, vous fera passer une soirée entre chaude ambiance, humour et émotion. Le répertoire sera composé, entre autres, de ses nouvelles compositions comme « amoureux de la liberté », « il se souvient », «Aitatxi eta Amatxi » un hommage aux grands parents, « bonjour s’il vous plait et merci », « on marche à l’envers », « on vivait mieux avant », « la campagnaise » « lo nouste salut »…. « Ne touchez pas à nos traditions » ! Dans les reprises, deux medley, l’un de chansons françaises, le second de chansons basques les plus dynamiques, l’alleluia de Cohen, et l’incontournable «Encantada» revisité musicalement et vocalement, pour lequel, David Olaizola laissera sa place de soliste à Alain Camescasse. Réservation PMR : 06.85.24.55.12 David Olaizola David Olaizola

SALLE DES ARENES PONTONX SUR L ADOUR Centre Ville Landes

