OLAF HUND X FRONT DE CRYPTE Soma, 10 mars 2022, Marseille.

Soma, le jeudi 10 mars à 20:30

OLAF HUND Olaf Hund est auteur-compositeur et performer pluridisciplinaire. Hund s’est fait connaître en tant que musicien Electro en 1999, au début de la French Touch. Mélant humour, mélancolie et tristesse, Hund crée des univers musicaux inclassables. Il développe alors son Label Musiques Hybrides, chez Virgin en France et en indépendant à l’étranger, en lançant les artistes Alexis HK, Léonard de Léonard, Louise Vertigo, DJ Wizz, Norazia, Core-Tex Labs, Black Landlord ou Nicolas Police. [http://olafhund.com/solo-music/live-solo/](http://olafhund.com/solo-music/live-solo/) FRONT DE CRYPTE Cette poupée techno non-binaire intrigue la scène parisienne depuis 2016. Iel commença son par- cours de DJ dans la cave des souffleurs à Paris, puis, tombant amoureux.se de La Station-Gare des Mines, Iel y joua dès son ouverture et de ma- nière régulière. C’est depuis une figure qui hante ce lieu défricheur de la sphère éléctronique. Iel fut néanmoins invité.e à se produire sur de nombreuses autres scènes comme Concrete, la Cigale (en première partie de Kompromat), le Trabendo, La Machine du Moulin Rouge, la Java, le Klub, le Cabaret Sauvage… ou plus récemment des open-air et des soirées hors-cadre comme la Flash Cocotte ou La Toilette. Front de Crypte c’est aussi Alexandre Paty, pro- grammateur depuis 2014, il a commencé dans le milieu queer underground avec l’association Polychrome en proposant des lineup pour le bar transféministe La Mutinerie ou pour la Queer Week, avant d’être invité sur des scènes plus importantes comme lors d’une soirée Wet for me du collectif Barbieturix à La Machine du Moulin Rouge. Proche du collectif MU, il a pu programmer des soirées à La Station-Gare des Mines dès sa deuxième semaine d’ouverture. En 2018, il créa l’événement Chosen Family avec son collectif de mode expérimental GAMUT. [https://soundcloud.com/frontdecrypte](https://soundcloud.com/frontdecrypte)

