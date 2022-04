Olà : rencontres musicales Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montlouis-sur-Loire

Olà : rencontres musicales Montlouis-sur-Loire, 29 mai 2022, Montlouis-sur-Loire. Olà : rencontres musicales Montlouis-sur-Loire

2022-05-29 17:00:00 – 2022-05-29 18:15:00

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Dans la tradition des salons musicaux du 19e siècle, au plus proche des artistes, laissez-vous séduire par la Habanera de la Carmencita ou la Concepción de L’Heure Espagnole !

Sophie Marin-Degor, soprano, joindra sa voix à celle de Leire Viscarret, mezzo-soprano vénézuélienne invitée pour l’occasion à travers mélodies, duos et airs d’opéras. Elles auront, en compagnie de leur pianiste, le plaisir de partager avec vous un verre de Montlouis offert à l’issue du concert en toute simplicité dans le cadre chaleureux d’Amalouyse. Découvrez ou redécouvrez Bizet, Ravel, De Falla, Viardot…. Sur réservation, places imitées. Dans le salon d’Amalouyse, maison d’hôtes de charme, l’association Aux instants d’arts vous invite à voyager dans les contrées ensoleillées des pays hispanophones. +33 6 34 03 69 48 https://www.helloasso.com/associations/instant-d-art/evenements/tant-d-amours-1 Dans la tradition des salons musicaux du 19e siècle, au plus proche des artistes, laissez-vous séduire par la Habanera de la Carmencita ou la Concepción de L’Heure Espagnole !

Sophie Marin-Degor, soprano, joindra sa voix à celle de Leire Viscarret, mezzo-soprano vénézuélienne invitée pour l’occasion à travers mélodies, duos et airs d’opéras. Elles auront, en compagnie de leur pianiste, le plaisir de partager avec vous un verre de Montlouis offert à l’issue du concert en toute simplicité dans le cadre chaleureux d’Amalouyse. Découvrez ou redécouvrez Bizet, Ravel, De Falla, Viardot…. Sur réservation, places imitées. Yvan_Sautejeau

Montlouis-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montlouis-sur-Loire Autres Lieu Montlouis-sur-Loire Adresse Ville Montlouis-sur-Loire lieuville Montlouis-sur-Loire Departement Indre-et-Loire

Olà : rencontres musicales Montlouis-sur-Loire 2022-05-29 was last modified: by Olà : rencontres musicales Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 29 mai 2022 Indre-et-Loire Montlouis-sur-Loire

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire