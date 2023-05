Ol Kainry La Place, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Ol’Kainry, figure emblématique du rap français depuis près de 20 ans, a su imposer une plume percutante qui sait mêler technique pure et humour.

Rappeur originaire du département de l’Essonne, il s’impose dès 2001 avec son premier projet solo “En attendant”. Il forme ensuite Facteur X avec deux autres artistes de son label de l’époque, Kamnouze et Jango Jack. Il enchaîne avec les projets “Démolition Man”, “Iron Mic” et “Dyfrey” et on le retrouve sur des feat avec Alonzo, Mac Tyer, Sadek, Alkpote ou encore A2H.

Après + de 400 000 disques vendus, en 2023 Ol’Kainry est prêt pour de nouveaux défis

Première partie : collectif HXXD7RZ

Retrouvez en première partie le collectif HXXD7RZ réunissant 7 emcees d’expérience, issus de générations, de cultures et de milieux différents.

Ces 7 rappeurs unissent leur force de frappe dans un projet commun : ramener un Hip Hop Authentique sur des scènes en flammes.

Kash Leone, étant à l’initiative d’HXXD7RZ, est l’un des membres actifs du collectif et compte bien partager le micro sur scène.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : https://link.dice.fm/laplace/olkainry

