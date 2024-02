OKTOBERFEST Wiesviller, samedi 12 octobre 2024.

OKTOBERFEST Wiesviller Moselle

Samedi

Le temps d’un soir, Munich se déplace à Wiesviller pour sa traditionnelle Oktoberfest !

Tous les membres seront heureux de vous accueillir en tenue traditionnelle bavaroise pour danser et fêter au son de la musique du groupe « Ma bonne étoile ».

Venez nombreux nombreux vous amuser avec nous et déguster notre Oktoberbier !

Petite restauration sur place Bretzels, Currywurst, viennoiserie, salade de pomme de terre. Diverses bières vous seront proposées et pour les plus indécis champagne, crémant, sodas …Adultes

10 EUR.

Début : 2024-10-12 20:00:00

fin : 2024-10-12

Wiesviller 57200 Moselle Grand Est scs.sgms@gmail.com

