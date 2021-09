OKTOBERFEST Walscheid, 1 octobre 2021, Walscheid.

L’Oktoberfest de Walscheid organisée par le club de football La Montagnarde en association avec le Foyer se tiendra les 4, 5 et 6 octobre 2019 à la place Schuman sous chapiteau chauffé. Programme : vendredi : soirée dansante et pâté lorrain (réservation repas et entrée : 03 87 25 55 08/06 28 92 31 66/ 06 41 59 23 60 avec l’orchestre Angels — samedi 5/10 : soirée dansante et choucroute ou jambon/frites avec l’orchestre Willerthaler — dimanche : entrée gratuite : bal avec Die Alpen Melodie de 13h00 à 22h00 avec repas midi et soir (choucroute ou jambon / frites), repas à emporter entre 11h00 et 12h00. Entrée. Dégustation de plusieurs sortes de bières durant les 3 jours (à consommer avec modération). Renseignements au 06 19 11 09 03.

