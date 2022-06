Oktoberfest Trimbach Trimbach Catégories d’évènement: 67470

Trimbach

Oktoberfest Trimbach, 22 octobre 2022, Trimbach. Oktoberfest Trimbach

2022-10-22 19:00:00 – 2022-10-22

Trimbach 67470 Trimbach EUR Soirée animée et ambiance garantie avec l’orchestre »…. ». sur réservation, formule avec repas 20€, sans repas 15€. Soirée animée et ambiance garantie avec l’orchestre »….. ». Uniquement sur réservation. +33 7 82 73 34 31 Soirée animée et ambiance garantie avec l’orchestre »…. ». sur réservation, formule avec repas 20€, sans repas 15€. Trimbach

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 67470, Trimbach Autres Lieu Trimbach Adresse Ville Trimbach lieuville Trimbach Departement 67470

Trimbach Trimbach 67470 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trimbach/

Oktoberfest Trimbach 2022-10-22 was last modified: by Oktoberfest Trimbach Trimbach 22 octobre 2022 67470 Trimbach

Trimbach 67470