OKTOBEERFEST

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Éco'parc Mougins



La Fête de la Bière à Mougins fait peau neuve avec la première édition de l’OKTOBEERFEST les 15, 16 & 17 octobre. Organisée en partenariat avec la BIAM06, l’Association de Brasseurs Indépendants des Alpes-Maritimes. AU PROGRAMME: – 20 bières artisanales & locales – Live concerts NON-STOP avec 12 groupes (PROGRAMMATION EN COURS) – Une dizaine de Food Trucks – Une pinède aménagée en coin lounge – Un terrain de pétanque spécialement agrandi pour l’occasion avec prêt de boules – Une aire de jeux pour les enfants

Entrée libre, manifestation soumise au pass sanitaire et justificatif d’identité

