Rodemack Rodemack Moselle, Rodemack OKTOBARFEST #4 Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

OKTOBARFEST #4 Rodemack, 30 octobre 2021, Rodemack. OKTOBARFEST #4 2021-10-30 11:00:00 – 2021-10-30 16:00:00 Brasserie 65 Rue du Général Simmer

Rodemack Moselle La Brasserie Artisanale de Rodemack, l’épicerie A deux Pas du Lavoir et le Pétanque Olympique Rodemack Club (P.O.R.C.) organisent la 4ème OktoBARfest.

Au programme, bières de Rodemack, knepfles, crêpes et musique pour un moment convivial.

Rendez-vous dans la grange des AVP (en face de la brasserie). +33 3 82 56 00 02 http://www.b-a-r.fr/ BAR dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Rodemack Adresse Brasserie 65 Rue du Général Simmer Ville Rodemack lieuville 49.46817#6.23569