Ökologische Renaturierung des Petruss-Tals

le vendredi 3 juin à 10:00

Vorstellung der Arbeiten zur Renaturierung des Petrussbaches und Neugestlatung des Petrussparks. Die malerische Landschaft der luxemburgischen Hauptstadt wird in hohem Maße durch das Petruss-Tal geprägt, das als Motiv für unzählige Panoramaaufnahmen dient. Charakteristisch für das Tal sind die Felswände, die als natürliche Verlängerung der städtischen Festungsanlage fungierten, sowie die grüne Landschaft mit Bäumen, Hecken, Rasenflächen und Blumen. Mitten durch das Tal schlängelt sich die Petruss, ein kleiner Bach, der in den 1930er-Jahren kanalisiert wurde. Sie entspringt im Wald von Dippach, in der Flur Aalheck. Ihre Hauptzuflüsse sind der Aalbaach und der Zéissengerbaach. Die 12,8 Kilometer lange Petruss durchquert das Stadtviertel Grund, bevor sie in der Nähe der Rue St Ulric in die Alzette mündet.

L-2651 Luxembourg 1, rue Saint-Ulric Luxembourg

Ökologische Renaturierung des Petruss-Tals L-2651 Luxembourg 2022-06-03

