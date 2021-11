Oklou La Vapeur, 3 février 2022, Dijon.

Oklou

La Vapeur, le jeudi 3 février 2022 à 20:30

**Oklou (FR)** GALORE est le pari audacieux de Marylou Mayniel, productrice, auteure et musicienne basée à Paris, connue sous le nom d’Oklou. La mixtape est une réalisation lumineuse de réorientation émotionnelle et de renaissance, combinant la grandeur d’une pop minimaliste avec l’intimité d’une production habile, un lyrisme chargé d’émotion et une curiosité artistique décalée. « Avant ça, je me suis beaucoup cherchée, et j’ai parfois eu l’impression de ne pas réellement exister artistiquement », confie la productrice et compositrice de 27 ans, « GALORE m’a fait me sentir vivante, ce qui me manquait jusqu’alors. » Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/oklou-030222](https://www.lavapeur.com/programme/oklou-030222)

GALORE est le pari audacieux de Marylou Mayniel, productrice, auteure et musicienne basée à Paris, connue sous le nom d’Oklou.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T23:59:00