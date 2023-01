OKLM : En bande organisée Bibliothèque Assia Djebar Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

OKLM : En bande organisée Bibliothèque Assia Djebar, 13 janvier 2023, Paris. Le vendredi 17 février 2023

de 17h30 à 19h00

Le vendredi 10 février 2023

de 17h30 à 19h00

Le vendredi 03 février 2023

de 17h30 à 19h00

Le vendredi 27 janvier 2023

de 17h30 à 19h00

Le vendredi 20 janvier 2023

de 17h30 à 19h00

. gratuit

On va faire des bulles sans chewing-gum, plancher sans prise de tête, remplir des cases sans les cocher, raconter des histoires sans les écrire… Bref, on va dessiner et se faire plaisir : on va faire de la BD ! chaque vendredi à 17h30 A partir du 13 janvier Pour les 12-18 ans Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

Bibliothèque Assia Djebar OKLM-En-Bande-organisee : ateliers BD

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Assia Djebar Adresse 1 rue Reynaldo Hahn Ville Paris lieuville Bibliothèque Assia Djebar Paris Departement Paris

Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

OKLM : En bande organisée Bibliothèque Assia Djebar 2023-01-13 was last modified: by OKLM : En bande organisée Bibliothèque Assia Djebar Bibliothèque Assia Djebar 13 janvier 2023 Bibliothèque Assia Djebar Paris Paris

Paris Paris