OKLM Bibliothèque Assia Djebar, 9 septembre 2022, Paris. Du vendredi 09 septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 :

vendredi

de 17h30 à 19h00

. gratuit

C’est reparti pour une nouvelle saison du OKLM, le rendez-vous ados à la bibliothèque Assia Djebar. Pour les 12-18 ans – Chaque vendredi à 17h30, à partir du 9 septembre Venez participer aux ateliers et projets de l’année : Fête d’Halloween

Ateliers rap

BD

Ciné

Paye ton Manga ! On n’attend plus que toi ! Chaque vendredi à 17h30 Pour les 12-18 ans Suivez le lien pour retrouver les vidéos des ateliers rap de l’an dernier

Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 01 84 82 19 50 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114

