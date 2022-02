Okilélé Montataire, 13 avril 2022, Montataire.

Okilélé Montataire

2022-04-13 12:00:00 – 2022-04-13 12:40:00

Montataire Oise Montataire

Le Palace – Théâtre et objets – Tout public dès 4 ans – Durée 40 mn

“Okilélé”, publié en 1993 à l’école des loisirs, est le douzième album de Claude Ponti dédié à la jeunesse. Cet ouvrage raconte le voyage d’un petit personnage rêveur, rejeté par sa famille pour sa différence.

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa soeur dirent “Oh, qu’il est laid!” Okilélé pensa que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout où il se trouvait. Croyez-vous qu’il se laissa faire ? Non, et c’est le début d’une très longue histoire, d’un très beau voyage…

Compagnie Préfabriquée • Pauline Borras Mise en scène • Pauline Borras, Maxime Gonçalves Marionnettistes • Florian Huet Régie • Viviane Arnoux, François Michaud Création musicale • Mentions légales (cf fin de CDF) Okilélé • Avec le soutien : du département de l’Oise et de la BGE Hauts de France • © Compagnie Préfabriquée

lepalace@mairie-montataire.fr +33 3 44 24 69 97

