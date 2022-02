Okilélé Crépy-en-Valois, 30 avril 2022, Crépy-en-Valois.

Okilélé Crépy-en-Valois

2022-04-30 – 2022-04-30

Crépy-en-Valois Oise

Rendez-vous le samedi 30 avril à 16h00 la MJC Culture situé 1 avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour du théâtre jeune public « Okilele » par la Cie Préfabriquée

À partir de 6 ans

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent « Oh, qu’il est laid ! »

Okilélé pensa que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout où il se trouvait. Se laissera t’il faire ? Non, et c’est alors le début d’une très longue histoire et d’un très beau voyage…

Okilélé, publié en 1933 à l’école des loisirs, est le douzième album de Claude Ponti dédié à la jeunesse. Cet ouvrage raconte le voyage d’un petit personnage rêveur, rejeté par sa famille pour sa différence.

Plein tarif : 10,00€

Tarif réduit : 5,00€

Informations et réservations au 03 44 39 63 18 ou sur le site internet https://www.mjc-crepyenvalois.com/centre-culturel/spectacles/

Rendez-vous le samedi 30 avril à 16h00 la MJC Culture situé 1 avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour du théâtre jeune public « Okilele » par la Cie Préfabriquée

À partir de 6 ans

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent « Oh, qu’il est laid ! »

Okilélé pensa que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout où il se trouvait. Se laissera t’il faire ? Non, et c’est alors le début d’une très longue histoire et d’un très beau voyage…

Okilélé, publié en 1933 à l’école des loisirs, est le douzième album de Claude Ponti dédié à la jeunesse. Cet ouvrage raconte le voyage d’un petit personnage rêveur, rejeté par sa famille pour sa différence.

Plein tarif : 10,00€

Tarif réduit : 5,00€

Informations et réservations au 03 44 39 63 18 ou sur le site internet https://www.mjc-crepyenvalois.com/centre-culturel/spectacles/

+33 3 44 39 63 18 https://www.mjc-crepyenvalois.com/centre-culturel/spectacles/

Rendez-vous le samedi 30 avril à 16h00 la MJC Culture situé 1 avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour du théâtre jeune public « Okilele » par la Cie Préfabriquée

À partir de 6 ans

Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses frères, sa sœur dirent « Oh, qu’il est laid ! »

Okilélé pensa que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi il gênait partout où il se trouvait. Se laissera t’il faire ? Non, et c’est alors le début d’une très longue histoire et d’un très beau voyage…

Okilélé, publié en 1933 à l’école des loisirs, est le douzième album de Claude Ponti dédié à la jeunesse. Cet ouvrage raconte le voyage d’un petit personnage rêveur, rejeté par sa famille pour sa différence.

Plein tarif : 10,00€

Tarif réduit : 5,00€

Informations et réservations au 03 44 39 63 18 ou sur le site internet https://www.mjc-crepyenvalois.com/centre-culturel/spectacles/

Pixabay

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-01-03 par