La Fête de la couleur pour les 102 ans de l’usine Mathieu ôkhra – écomusée de l’ocre – usine d’ocre Camille Mathieu Roussillon, 16 septembre 2023, Roussillon.

L’usine d’ocre Mathieu a été construite en 1921 et elle a profité d’une décennie d’expansion avant de connaître, comme les autres usine la fin de l’ére industrielle de l’ocre. Les machines furent démontées en 1956, les bâtiments laissés à l’abandon et les lavages utilisés jusqu’en 1978, comme le témoigne les photos d’Anne Deshayes-Chauveau. En 1993, la découverte de cette friche industrielle par un jeune couple, va donner naissance en 1994 à ôkhra, créée en partenariat avec la commune de Roussillon. Le Conservatoire de la couleur reçoit son 1er visiteur en juillet 1995 et la nouvelle usine Mathieu se développe depuis et se transforme en 2020 en écomusée de l’ocre.

Pour les 102 ans de l’usine, la « Fête de la couleur », avec l’organisation d’un grand pique-nique coloré sera l’occasion pour la population locale de retrouver son patrimoine. Avec la participation d’associations roussillonnaises qui font vivre le village toute l’année, ce moment d’échange et de convivialité est une invitation à partager des recettes, des souvenirs, des anecdotes et à déguster les trois couleurs des productions vinicoles locale et des jus de fruits.

Chacun est invité à apporter des mets selon ses recettes de famille et à se vêtir selon la couleur de son humeur.

Un patrimoine vivant est un patrimoine qui se vit et qui se partage.

En 2020, le Conservatoire des ocres devient l'écomusée de l'ocre. Ouvert au public en 1995, l'ancienne usine d'ocre Camille Mathieu, propriété de la commune de Roussillon est gérée par la coopérative ôkhra. Elle propose de découvrir l'histoire géologique et industrielle de l'ocre, ainsi que les savoir-faire de la couleur et des peintures naturelles sous forme de visites accompagnées et des ateliers ouverts à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Didier Amadori – ôkhra-écomusée de l’ocre