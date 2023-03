Okami et les quatre saisons du cerisier Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Saint-Vallier

Saône-et-Loire Saint-Vallier EUR 4.5 10 Okami, c’est une déambulation dans l’espace public en poussettes pour des enfants de 1 à 5 ans.

A bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la manipulation d’objets, les enfants traversent les quatre saisons d’une année autour du personnage d’Okami à la recherche de demain ! Une joyeuse cohorte arpente ainsi l’espace public entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, pour une expérience immersive et sensible, qui s’adresse aussi bien aux tout-petits qu’aux adultes qui les accompagnent. admi.ecla@mairie-saintvallier.fr +33 3 85 67 78 20 Espace Culturel Louis Aragon (ECLA) 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier

