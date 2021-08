Cramoisy Cramoisy Cramoisy, Oise Okami et les 4 saisons du cerisier Cramoisy Cramoisy Catégories d’évènement: Cramoisy

Oise

Okami et les 4 saisons du cerisier Cramoisy, 25 septembre 2021, Cramoisy. Okami et les 4 saisons du cerisier 2021-09-25 – 2021-09-25

Cramoisy Oise Cramoisy Okami et les 4 saisons du cerisier

Entre chien et loup CRÉATION DÉAMBULATION DE POUSSETTES

Durée 40 min

De 1 à 4 ans avec accompagnateur.trice Samedi 25 septembre à 9h30, 11h30 et 14h30

départ au lavoir, 8 rue du pont à Cramoisy 60660 Cette cohorte de poussettes ne devrait pas passer inaperçue ! Ce sera sans doute le premier spectacle de rue pour des tout-petits bien assis dans ces poussettes spécialement équipées pour un parcours sonore, sensoriel et joyeux. Et cette déambulation ne pourrait se faire sans la complicité des parents devenus pour un temps accessoiristes-manipulateurs. Réservation obligatoire : accueil@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 01 01 Okami et les 4 saisons du cerisier

Entre chien et loup CRÉATION DÉAMBULATION DE POUSSETTES

Durée 40 min

De 1 à 4 ans avec accompagnateur.trice Samedi 25 septembre à 9h30, 11h30 et 14h30

départ au lavoir, 8 rue du pont à Cramoisy 60660 Cette cohorte de poussettes ne devrait pas passer inaperçue ! Ce sera sans doute le premier spectacle de rue pour des tout-petits bien assis dans ces poussettes spécialement équipées pour un parcours sonore, sensoriel et joyeux. Et cette déambulation ne pourrait se faire sans la complicité des parents devenus pour un temps accessoiristes-manipulateurs. Réservation obligatoire : accueil@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 01 01 Okami et les 4 saisons du cerisier

Entre chien et loup CRÉATION DÉAMBULATION DE POUSSETTES

Durée 40 min

De 1 à 4 ans avec accompagnateur.trice Samedi 25 septembre à 9h30, 11h30 et 14h30

départ au lavoir, 8 rue du pont à Cramoisy 60660 Cette cohorte de poussettes ne devrait pas passer inaperçue ! Ce sera sans doute le premier spectacle de rue pour des tout-petits bien assis dans ces poussettes spécialement équipées pour un parcours sonore, sensoriel et joyeux. Et cette déambulation ne pourrait se faire sans la complicité des parents devenus pour un temps accessoiristes-manipulateurs. Réservation obligatoire : accueil@faiencerie-theatre.com / 03 44 24 01 01 PierreAcobas dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cramoisy, Oise Autres Lieu Cramoisy Adresse Ville Cramoisy lieuville 49.25565#2.40478