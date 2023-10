Rendez-vous en magasin OKAÏDI pour confier vos vêtements à réparer à un artisan TILLI ! OKAÏDI Lille centre-ville Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rendez-vous en magasin OKAÏDI pour confier vos vêtements à réparer à un artisan TILLI ! OKAÏDI Lille centre-ville Lille, 21 octobre 2023, Lille. Rendez-vous en magasin OKAÏDI pour confier vos vêtements à réparer à un artisan TILLI ! Samedi 21 octobre, 14h00 OKAÏDI Lille centre-ville Apportez un ou plusieurs vêtements de toutes marques en boutique. Un couturier spécialisé réalisera sur place des réparations simples – boutons, cousu/décousu, ourlet, poches, par exemple. Vous repartez avec votre vêtement réparé ! OKAÏDI Lille centre-ville 33 rue Pierre Mauroy 59000 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

