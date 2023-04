Oka théâtre du Parc Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Oka théâtre du Parc, 12 avril 2023, Paris. Le dimanche 16 avril 2023

de 11h00 à 11h35

Le samedi 15 avril 2023

de 16h00 à 16h35

Le samedi 15 avril 2023

de 11h00 à 11h35

Le mercredi 12 avril 2023

de 15h00 à 15h35

.Public enfants. payant De 8 à 16 €

Un spectacle musical de la compagnie du Porte-Voix conçu par Florence Goguel qui éveillera vos sens. Laissez-vous emporter dans un voyage musical et sensoriel. Sur des petits îlots, au plus près des artistes, saisissez-vous des objets et des matériaux qui vous entourent. OKA dessine les contours d’un paysage musical à la lisière de la rêverie où chacun est libre de se laisser porter par le souffle du vent, le hululement d’une chouette, ou le bruit de l’eau qui s’écoule. À mi-chemin entre installation et sieste musicale, ce spectacle vient questionner notre relation au vivant. théâtre du Parc Parc Floral de Paris 75012 Paris Contact : https://www.theatredunois.org/la-saison/saison-2022-2023/oka reservation@theatredunois.org https://www.facebook.com/theatredunois https://www.facebook.com/theatredunois https://hub-dun.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228597326983

©Marie Poirier

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu théâtre du Parc Adresse Parc Floral de Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville théâtre du Parc Paris

théâtre du Parc Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Oka théâtre du Parc 2023-04-12 was last modified: by Oka théâtre du Parc théâtre du Parc 12 avril 2023 Paris Théâtre du Parc Paris

Paris Paris