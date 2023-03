OK CORRAL OK CORRAL CUGES LES PINS Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Le parc d’attractions à thème Western



Grandes y pequeños, venez vite découvrir, dans une ambiance festive et colorée, notre nouvel univers «MEXICO» avec nos 3 attractions inédites : Piñata, Voladores & TequilAbeille. Cette année, OK CORRAL vous propose plus de 35 attractions et spectacles fantásticos, à partager en famille ou entre amigos !!! TARIFS



• Normal : Adulte ou Enfant de + de 1m40

• Enfant : de 1m à 1m40

• Gratuit pour les moins de 1 mètre

INFORMATIONS PRATIQUES



• Billet non daté valable 1 jour du 8 avril au 15 octobre 2023, selon calendrier d’ouverture du parc

• Manèges ouverts non-stop de 10h30 jusqu’à la fermeture du parc

• Parking gratuit

• Bus : Ligne 11 au départ d’AUBAGNE (13400)

• Accès PMR sur la plupart des attractions

• Pique-nique autorisé

