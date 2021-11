OK BOOMER – Soul Train Party 70’s – w/ DJ Brett Le Chapiteau, 26 novembre 2021, Marseille.

OK BOOMER | La boum des boomers, le cauchemar des gen Z ! T’as pas capté la référence à la gen Z ?! OK BOOMER T’as pas capté la référence “ok boomer” ?! OKKKKKK BOOMER Mais au Chapiteau, on aime bien les boomers, on en a même accueilli un dans notre équipe (on vous dira pas qui, il les fait pas du tout…) Alors pour marquer le lancement de ces soirées spéciales “throwback to” (ou #TBT comme diraient les gen Z), rien de mieux que d’accueillir de nouveau DJ BRETT, le spécialiste des Soul Train Parties à Marseille ! Ce coup-ci, retour dans les années 70, cette époque où tes grands-parents fumaient du hash et prenaient le volant sans attacher leur ceinture juste après avoir coincé leurs pattes d’ef dans la portière… (On dit pas non aux déguisements, les vrais savent… PS : venir sous LSD avec un joint à la main n’est pas un déguisement, soyez raisonnables) LINE UP : DJ BRETT Tout minot j’avais une baignoire sabot dans laquelle je barbotais dans le jazz de Miles Davis, Archie Sheep, Sonny Rollins… Alors que certains adolescents commençaient à porter le mulet, j’avais moi les cheveux collés par le rock new wave qui me transpirait de chaque pore de la peau. Ultra psyché, supra électrisé, au lycée je subissais l’influence sixties rock-garage et soul Motown. Plus tard initié aux sons électro de la house, du big beat, du trip hop…, par des passionnés inspirants : Imagine le cocktail dans mon shaker ! Ce qui fait son succès, c’est la pointe de groove qui rehausse toutes les saveurs ! Alors pour mes DJ sets, je reviens boire à la source : soul-groove, disco-house, funk, et hip-hop revisités. [https://soundcloud.com/djbrettmars](https://soundcloud.com/djbrettmars) 20h00 : Ouverture des portes 21h30 : DJ set starts 01h30 : DJ set ends 02h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/hzytmpx6](https://tinyurl.com/hzytmpx6) AVANT 22H : Gratuit SUR RESERVATION OBLIGATOIRE APRES 22H : 5e + frais de loc SUR PLACE : 7e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer la soirée. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisin.es qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit avant 20h / 5,59€ en pré-vente / 7€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



