OK BOOMER – 70’s | 80’s | 90’s w/ DJ Brett & guests Le Chapiteau, 13 mai 2022, Marseille.

Le Chapiteau, le vendredi 13 mai à 20:00

► Le meilleur des 70’s, 80’s & 90’s ► 20h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie gratuite av. 22h : [https://tinyurl.com/bdh3hy5a](https://tinyurl.com/bdh3hy5a) Kikou mes petits sucres, tata est de retour sur Face de Bouc pour vous prévenir qu’elle organise une super boum avec des Disc Jockey du tonnerre, c’est le pied !!! Rendez-vous à la discothèque du Chapiteau, entrée gratuite pour les filles et les garçons avant 22h, ça c’est pour vous coucher de bonne heure les enfants, le sommeil fait la santé et pas le travail contrairement à ce que ces gros capitalistes essaient de vous faire croire. Ne tombez pas dans ces sornettes mes ptits chéris ! Prenez soin de vous et faites pas de bêtises, sinon la prochaine boum risquerait de vous passer sous le nez illico !!! Bisous mes ptits sucres Envoyé de ma Samsung Tab S2 — LINE UP — DJ BRETT Tout minot j’avais une baignoire sabot dans laquelle je barbotais dans le jazz de Miles Davis, Archie Sheep, Sonny Rollins… Alors que certains adolescents commençaient à porter le mulet, j’avais moi les cheveux collés par le rock new wave qui me transpirait de chaque pore de la peau. Ultra psyché, supra électrisé, au lycée je subissais l’influence sixties rock-garage et soul Motown. Plus tard initié aux sons électro de la house, du big beat, du trip hop…, par des passionnés inspirants : Imagine le cocktail dans mon shaker ! Ce qui fait son succès, c’est la pointe de groove qui rehausse toutes les saveurs ! Alors pour mes DJ sets, je reviens boire à la source : soul-groove, disco-house, funk, et hip-hop revisités. SELECTER THE PUNISHER Pilier activiste de la scène groove, collectionneur de 45t Funk Soul, il se distingue par son éclectisme lorsqu’il joue et s’amuse à télescoper dans ses mixs du Hip Hop, avec Nu-Skool breakbeat, de l’Afrobeat, du Latin, et même de la House… Avec ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du pied ? Ce n’est pas pour rien s’il est aussi programmateur, promoteur et organisateur des fameuses soirées “Funk is not Dead”, “Soul Train Party”, “Tropical Club”, “The Residents” ainsi que des concerts “Raw Soul Session” et “Afrobeat Times”. Il est aussi à la tête du prometteur Festival Tighten Up! à Marseille. Vous l’aurez compris, il n’a qu’une devise: la fête et une ambition: régaler son public. Depuis 2017, il porte le projet anglais “45 Live” en France, programmé aux festivals Marsatac, Crossover, Jardin Sonore, Cooksound et Acontraluz qui met à l’honneur le format 45 tours, rehaussé d’une scénographie autour de l’objet et qui mêle, le temps d’une soirée, collectionneurs locaux et Djs de haut vol. Enfin depuis deux ans il participe à l’éclosion du rendez-vous marseillais “Move on Up – Hip hop Jam & Party” rassemblant danseurs internationaux et curieux de la culture Hip Hop, à la mi juillet. CREESTAL Il y a des artistes qui sans que l’on s’en rende compte se font un répertoire plus que solide et Creestal en est un d’eux. Autant actif sur la scène locale qu’international avec des artistes comme AG (DITC), Amanda Diva, Georgia Anne Muldrow, Blu, Conway, Planet Asia, Roc Marciano… tant seul qu’en groupe avec Karkan ou CM Jones, il s’est forgé une belle réputation en tant que producteur mais aussi en tant que DJ. Aussi réalisateur video au sein de Hill Valley films et co-fondateur avec MoShadee du label Munchie Records, sur lequel il a sortie son projet «Differences». Creestal a récemment sortie «Pink Morning» aux titres évocateurs qui proposent des ambiances 80’s différentes et envoûtantes sur le label franco-californien Fada Records. [https://www.mixcloud.com/creestal/](https://www.mixcloud.com/creestal/) ED NODDA Ed Nodda est DJ depuis 1995. Il a commencé à collectionner des vinyles depuis que les sonorités du hip-Hop et de l’acid jazz du début des années 90 ont soufflé sur sa planète GROOVE. En 2000 il devient 50% du duo Beat Jewelers avec le Professeur Babacar. Ils officient sur Radio Grenouille avec une émission mensuelle à 4 mains et pour Agnés B Marseille. Ils participent àMarsatac, la Fiesta des Suds ou le Off des Rencontres d’Arles de la Photographie. Ed continue de sévir et de mixer tout ce qui tombe dans son macbook pour créer des sets gorgés de groove mêlant Cumbia, Funk, Soul, Electronica, Brokenbeat, Salsa, Nu Jazz, Future Soul, Hip-Hop Us, Deep House, Disco, Techno, Bolly Beats, Bhangra, Afrobeat ou Dancehall. Il n’a de cesse de remettre en lumiére les ponts et pulsions incestueuses qui relient ses sonorités entre elles. Il a fait, au cours des années, les premières parties d’Artistes comme le 3éme Œil, Pete Rock, Dj Food, Ali Shaheed Muhamad ( A Tribe Called Quest), Femi Kuti, The Speedometer, Ceux Qui Marchent Debout, Dj Cam… Il est un SOULdat du collectif GROOVE UNITY sur Marseille depuis 2010, et collabore avec le Duo Hip-Hop cassidain les Envahysseurs de 2015 à 2019. Son leitmotiv: “Less talk! Let’s Grooove Party People!” [https://myspace.com/beatjewelers/music/songs](https://myspace.com/beatjewelers/music/songs) 20h00 : Ouverture des portes 21h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/bdh3hy5a](https://tinyurl.com/bdh3hy5a) AVANT 22H : GRATUIT APRES 22H : 6e + frais de loc SUR PLACE : 10e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra payer le tarif sur place. — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

Gratuit avant 20h / 6,59€ en pré-vente / 10€ sur place

