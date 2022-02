OK Boomer – 70’s | 80’s | 90’s – w/ DJ Brett & guests Le Chapiteau, 25 février 2022, Marseille.

OK BOOMER | La boum des boomers, le cauchemar des gen Z ! Kikou les enfants, votre tante est de retour sur Face de Bouc après un voyage très ressourçant loin des dancefloors… non la vérité c’est qu’elle a fait une dépression dû au manque de fête. Mais bon, tata est prête à repartir comme en 2019 ? fini le xanaxxx lol!!! D’ailleurs, j’ai vu que vous vouliez découcher le vendredi 25 pour la première OK BOOMER de 2022 au Chapiteau ? Dites, vous penserez à votre tatie lol? C’est une boom c’est ça ? Olalala, ça me rappelle ma jeunesse quand avec votre oncle on allait en discothèque et qu’on dansait comme des fous, lol. Envoyez-moi des photos !! Vous allez vous déguiser ? xD Bises, tata ps : tonton a écrasé le chat de la voisine l’autre jour, c’était pas beau à voir, lol. prenez soin de vous mes petits cheris !!! Envoyé de ma Samsung Tab S2 LINE UP : **DJ BRETT** Tout minot j’avais une baignoire sabot dans laquelle je barbotais dans le jazz de Miles Davis, Archie Sheep, Sonny Rollins… Alors que certains adolescents commençaient à porter le mulet, j’avais moi les cheveux collés par le rock new wave qui me transpirait de chaque pore de la peau. Ultra psyché, supra électrisé, au lycée je subissais l’influence sixties rock-garage et soul Motown. Plus tard initié aux sons électro de la house, du big beat, du trip hop…, par des passionnés inspirants : Imagine le cocktail dans mon shaker ! Ce qui fait son succès, c’est la pointe de groove qui rehausse toutes les saveurs ! Alors pour mes DJ sets, je reviens boire à la source : soul-groove, disco-house, funk, et hip-hop revisités. **SELECTER THE PUNISHER** Pilier activiste de la scène groove, collectionneur de 45t Funk Soul, il se distingue par son éclectisme lorsqu’il joue et s’amuse à télescoper dans ses mixs du Hip Hop, avec Nu-Skool breakbeat, de l’Afrobeat, du Latin, et même de la House… Avec ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du pied ? Ce n’est pas pour rien s’il est aussi programmateur, promoteur et organisateur des fameuses soirées « Funk is not Dead », “Soul Train Party”, “Tropical Club”, “The Residents” ainsi que des concerts « Raw Soul Session » et “Afrobeat Times”. Il est aussi à la tête du prometteur Festival Tighten Up! à Marseille. Vous l’aurez compris, il n’a qu’une devise: la fête et une ambition: régaler son public. Depuis 2017, il porte le projet anglais “45 Live” en France, programmé aux festivals Marsatac, Crossover, Jardin Sonore, Cooksound et Acontraluz qui met à l’honneur le format 45 tours, rehaussé d’une scénographie autour de l’objet et qui mêle, le temps d’une soirée, collectionneurs locaux et Djs de haut vol. Enfin depuis deux ans il participe à l’éclosion du rendez-vous marseillais “Move on Up – Hip hop Jam & Party” rassemblant danseurs internationaux et curieux de la culture Hip Hop, à la mi juillet. **DJ DUFF** Musicien et DJ depuis plus de 20 ans, mais aussi compositeur et DJ live membre du groupe Maniacx (découverte Printemps de Bourges PACA 2005) avec lequel il a fait 10 ans de tournées dans toute la France et à l’étranger. Aujourd’hui, Duff gère le warm-up d’un grand nombre de soirées du sud de la France et assure les premières parties d’artistes de renom (Joey Starr, De La Soul, Gramatik, Morcheeba, Method Man & Redman, Fauve…). Sa casquette de producteur lui permet également de travailler sur un bon nombre d’albums aux esthétiques variées. Fort de son expérience, Duff sait s’adapter à tous types de soirées et de public, grâce à un éclectisme dont lui seul a le secret. En juillet 2020, il sort son premier single « Horchata », un morceau Dancehall, prêt à vous faire whiner tout l’été ! **SEB DECO** Seb Deco est à l’écoute de vos désirs les plus secrets, en quête de la recette pour vous faire groover ! Selon le lieu, le public, l’ambiance, l’heure, l’humeur générale, la folie ressentie, l’amour qui plane dans l’air, l’alcool qui inonde le plancher… Le groove au service des dancefloors ! 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/59jhahtr](https://tinyurl.com/59jhahtr) AVANT 22H : 7e + frais de loc APRES 22H : 12e + frais de loc SUR PLACE : 15e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 8e (différence avec le prix du billet sur place). _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

