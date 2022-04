O’Jazz Amu Marseille 3e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

O’Jazz Amu Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-05-21 18:30:00 – 2022-05-21 Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

Hommage au grand contre-bassiste Charles Mingus à l’occasion du centenaire de sa naissance par le Big Band O’Jazz Amu. Venez découvrir les sonorités d’un ensemble complétement jazz et vibrer au son des trompettes sur le champ de mai !



Créé en 2016 par Aix-Marseille Université et Marseille Jazz des 5 Continents, le Big Band O’Jazz Amu & Co est, depuis 2020, également l’un des étendards du Conservatoire Pierre Barbizet. Composé d’étudiants et de personnels d’Aix-Marseille Université et d’élèves de la classe de jazz du conservatoire, le Big Band résonne chaque année avec talent dans les festivals et lieux culturels du territoire !



Direction : Romain Morello

Une proposition de Aix-Marseille Université et du Conservatoire Pierre Barbizet

https://www.lafriche.org/agenda/

