Journées Européennes du Patrimoine : Oizon au fil du temps Oizon, 16 septembre 2023, Oizon.

Oizon,Cher

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, la bibliothèque d’Oizon propose une exposition photos et souvenirs d’école tandis que l’église propose une exposition photos et souvenirs berrichons..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire



On the occasion of the European Heritage Days, the Oizon library is hosting a photo exhibition of school memories, while the church is hosting a photo exhibition of Berry memories.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, la biblioteca de Oizon acogerá una exposición de fotos y recuerdos escolares, mientras que la iglesia acogerá una exposición de fotos y recuerdos de la región de Berry.

An den Europäischen Tagen des Kulturerbes zeigt die Bibliothek von Oizon eine Ausstellung mit Fotos und Schulerinnerungen, während in der Kirche eine Ausstellung mit Fotos und Erinnerungen aus Berry zu sehen ist.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT SAULDRE ET SOLOGNE