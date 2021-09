Oizon Oizon Cher, Oizon Oizon au fil des temps… Oizon Oizon Catégories d’évènement: Cher

Oizon Cher Oizon Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 : visite de l’église de Oizon toutes les heures de 10h à 18h et déambulation dans le village entre 9h30 et 15h. Exposition bibliothèque et déambulation avec les anciens dans le Oizon de 1955. +33 2 48 58 07 05 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 : visite de l’église de Oizon toutes les heures de 10h à 18h et déambulation dans le village entre 9h30 et 15h. Mairie Oizon dernière mise à jour : 2021-09-13 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d'évènement: Cher, Oizon