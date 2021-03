Oiseaux-Tempête Metronum, 21 mai 2021-21 mai 2021, Toulouse.

Oiseaux-Tempête

Metronum, le vendredi 21 mai à 20:00

**Dans le respect des directives gouvernementales, nous reportons cet événement initalement prévu le 09 décembre 2020 au 21 mai 2021.

Billetterie : les billets datant du 09/12 ont été remboursés et ne sont plus valables.

**

#### Ciné concert

**Oiseaux-Tempête**

accompagnés de **As Human Pattern** (vidéastes), **G.W.Sok** (The Ex), **Mondkopf** et **Jean-Michel Pirès** (Bruit Noir).

Toisant les cyclones depuis 2012, le collectif à géométrie variable Oiseaux-Tempête est l’une des formations phares de la scène indépendante française et européenne.

Habitués à collaborer avec le duo de vidéastes As Human Pattern (Grégoire Couvert & Grégoire Orio) pour les clips de leurs derniers albums, c’est lors d’une résidence dans le cadre du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2020 que Oiseaux-Tempête et As Human Pattern ont commencé à élaborer un projet commun faisant dialoguer musique live et projections vidéos montées en direct. Soulèvement des corps, mémoire, dualité, animalité, transe, guerre, folie des hommes, autant de thématiques qui s’entrechoquent dans un détournement d’images d’archives en fables poétiques renvoyant tout autant à l’inconscient collectif qu’à nos fictions contemporaines.

[+ d’infos](https://metronum.toulouse.fr/affichage-evenement/-/event/event/5890230)

![]()

**Infos pratiques **

Vendredi 21 mai de 20h à 23h

Concert assis, en grande salle

Nous sommes ravi·e·s de vous accueillir au Metronum et avons pour cela adapté nos conditions d’accueil en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Tarifs : 12€/16€ (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



