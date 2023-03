Oiseaux-Tempête La Marbrerie, 20 avril 2023, Montreuil.

Le jeudi 20 avril 2023

de 19h00 à 23h00

. payant TARIF UNIQUE PRÉVENTE : 19 EUR SUR PLACE : 22 EUR

Concert de Oseaux-Tempête le 20 avril à La Marbrerie :

Concert Exceptionnel 10ème Anniversaire

Pas tout à fait un collectif ni un groupe de musique conventionnel, OISEAUX-TEMPÊTE ressemble plutôt au noyau radioactif d’un atome dont le nuage d’électrons est en constante mutation.

Au centre de ce projet brouilleur de pistes, le duo devenu trio de multi-instrumentistes Frédéric D. Oberland, Stéphane Pigneul et Mondkopf a construit autour d’une dizaines d’opus (albums studio, live, collaborations, remixes) des dialogues extatiques entre sa propre réalité, son vocabulaire, et ceux de compagnons de route croisés aux quatre coins du planisphère. De leur trilogie méditerranéenne (S/T, ÜTOPIYA?, AL-‘AN!) à leur incartade au Canada (From Somewhere Invisible), de la B.O crépusculaire de Sortilège (TLAMESS) aux strates chorales et électroniques de WHAT ON EARTH (Que Diable), se dessinent des albums profondément instinctifs et nimbés de mystère, des lives fiévreux et incendiaires, punk dans leur urgence de raconter le monde en dynamitant les frontières de l’espace et du temps.

10 ans d’escapades et d’expérimentations extatiques, l’occasion pour OISEAUX-TEMPÊTE, juste avant leur passage au prestigieux Roadburn Festival (Pays-Bas), d’un concert marathon et unique de 3h à la Marbrerie de Montreuil, conviant quelques un-e-s de leurs invité-e-s exceptionnel-e-s à revisiter les points-clés de leur discographie : Ali Hout (Two Or The Dragon), Ben McConnell, Ben Shemie (SUUNS), G.W.Sok (The Ex), Jean-Michel Pirès (Bruit Noir), Radwan Ghazi Moumneh (Jerusalem In My Heart) et Youmna Saba.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/oiseaux-tempete/ https://www.facebook.com/events/905317587177143/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/905317587177143/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/20-04-2023-20-00-oiseaux-temp%C3%AAte?fbclid=IwAR19dwOJcwQQfS8S1ytvM_U9BoCxixUb5FH5SVa3OROmrDhnbZUOY-aW4zc

Oiseaux-Tempête