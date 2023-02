OISEAUX-TEMPETE & FRIENDS + V E N I L ATABAL, 14 avril 2023, BIARRITZ.

OISEAUX-TEMPETE & FRIENDS + V E N I L ATABAL. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 21:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

Atabal présente Pas tout à fait un collectif ni un groupe de musique conventionnel, Oiseaux-Tempête ressemble plutôt au noyau radioactif d’un atome dont le nuage d’électrons est en constante mutation. Ce groupe multi-instrumentistes construit depuis près d’une décennie des dialogues entre sa propre réalité, son vocabulaire, et ceux de compagnons de route croisés aux quatre coins du planisphère. Il se dessine alors des albums profondément instinctifs et nimbés de mystère, des lives fiévreux et incendiaires, punk dans leur urgence de raconter le monde en dynamitant les frontières de l’espace et du temps.

ATABAL BIARRITZ 37, allée du Moura Pyrnes-Atlantiques

