Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Pas tout à fait un collectif ni un groupe de musique conventionnel, Oiseaux-Tempête est un duo devenu trio (Frédéric D. Oberland, Stéphane Pigneul et Mondkopf) qui construit des dialogues entre sa propre réalité, son vocabulaire, et ceux de compagnons de route croisés aux quatre coins du planisphère ! Mieux connu en tant que chanteur et guitariste du groupe canadien Suuns, Ben Shemie possède également une formation en composition classique moderne et en interprétation expérimentale.

Sa fascination pour la musique lui a permis d’élargir son spectre sonore et de le fusionner avec de nombreux genres. Toujours curieux, il cherche inlassablement des projets conceptuels novateurs et des systèmes de diffusion innovants. https://www.letempsmachine.com/agenda/oiseaux-tempete-friends-ben-shemie OISEAUX-TEMPÊTE © Grégoire Couvert

