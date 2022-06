Oiseaux rares Jardin des Plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui tous publics Deux compères de Radio Nova se retrouvent à Nantes, sans prise de bec, pour un moment ser(e)in. L’écrivain Richard Gaitet lit à voix haute une sélection de textes où un oiseau joue, à chaque fois, un rôle essentiel. Les lectures sont accompagnées, rythmées, voire bousculées par une sélection de musiques et de sons choisis par le DJ Judah Roger qui multiplie les ambiances, nappes et samples de chants d’oiseaux, en piochant dans sa très très grande discothèque au gré des époques : du classique au reggae en passant par le jazz, la chanson française ou le hip hop. On en piaffe d’impatience ! Richard Gaitet : lecture, DJ Judah Roger : platines Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

