Oiseaux nicheurs de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault Rosnay, vendredi 21 juin 2024.

Oiseaux nicheurs de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault Rosnay Indre

Venez découvrir les oiseaux de la Réserve.

Nous partons avec Théo, garde de la Réserve, découvrir les oiseaux présents sur divers étangs et aux abords dans les prairies et suivrons avec lui leur installation pour la nidification ou plus tard en saison leur réussite dans l’élevage de leurs poussins. Observer les oiseaux, c’est être attentif aux couleurs du plumage, mais aussi aux diverses attitudes (vol, plongée, chasse, comportement avec les congénères …). pour les plus discret d’entre-eux, parfois, seul leur chant permet d’identifier leur présence. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 09:30:00

fin : 2024-06-21 12:00:00

Le Bouchet

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

