Ingrannes Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Oiseaux migrateurs Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes Catégorie d’évènement: Ingrannes

Oiseaux migrateurs Arboretum des Grandes Bruyères, 15 mai 2022, Ingrannes. Oiseaux migrateurs

Arboretum des Grandes Bruyères, le dimanche 15 mai 2022 à 10:00

Ils sont nombreux, nos amis à plumes, à se percher dans les arbres de l’Arboretum. Parmi eux, les migrateurs arrivent d’Afrique et d’ailleurs pour passer la belle saison en forêt d’Orléans, telle la belle Huppe fasciée. Accompagnés d’un ornithologue, observez-les, apprenez à les reconnaître et les aider dans vos jardins. N’hésitez pas à vous munir de votre paire de jumelles ou votre longue-vue ! Réservation conseillée

Voir http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Visite à 10h30 avec un ornithologue pour observer les migrateurs qui arrivent, apprendre à les reconnaître et savoir comment les aider dans nos jardins. N’oubliez pas vos jumelles ! ;-) Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ingrannes Autres Lieu Arboretum des Grandes Bruyères Adresse Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ville Ingrannes lieuville Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes