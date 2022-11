Oiseaux hivernants au lac de la Prade Bazas Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Oiseaux hivernants au lac de la Prade Bazas, 23 novembre 2022, Bazas. Oiseaux hivernants au lac de la Prade

D9 Lac de la Prade Bazas Gironde Lac de la Prade D9

2022-11-23 14:00:00 – 2022-11-23 16:00:00

Lac de la Prade D9

Bazas

Gironde Bazas EUR Venez observer à nos côtés les oiseaux hivernants du lac de la Prade avec un guide de la LPO Aquitaine ! Venez observer à nos côtés les oiseaux hivernants du lac de la Prade avec un guide de la LPO Aquitaine ! +33 5 56 25 25 84 Christian Blöcher

Lac de la Prade D9 Bazas

dernière mise à jour : 2022-11-17 par OT du Bazadais

Détails Catégories d’évènement: Bazas, Gironde Autres Lieu Bazas Adresse Bazas Gironde OT du Bazadais Lac de la Prade D9 Ville Bazas lieuville Lac de la Prade D9 Bazas Departement Gironde

Bazas Bazas Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazas/

Oiseaux hivernants au lac de la Prade Bazas 2022-11-23 was last modified: by Oiseaux hivernants au lac de la Prade Bazas Bazas 23 novembre 2022 Bazas D9 Lac de la Prade Bazas Gironde OT du Bazadais Gironde

Bazas Gironde