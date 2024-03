OISEAUX ET RICHESSES DU BAGNAS Agde, vendredi 13 septembre 2024.

OISEAUX ET RICHESSES DU BAGNAS Agde Hérault

La saison est idéale pour partir à la découverte des oiseaux du Bagnas et de ses richesses !

De la sansouïre à la roselière, en passant par la prairie, venez découvrir toutes les richesses de cette réserve naturelle.

Vous serez émerveillés par la diversité des oiseaux qui peuplent l’étang du Bagnas flamands roses, hérons pourprés, aigrettes gazettes et l’atmosphère qui règne dans cet espace

La saison est idéale pour partir à la découverte des oiseaux du Bagnas et de ses richesses !

De la sansouïre à la roselière, en passant par la prairie, venez découvrir toutes les richesses de cette réserve naturelle.

Vous serez émerveillés par la diversité des oiseaux qui peuplent l’étang du Bagnas flamands roses, hérons pourprés, aigrettes gazettes et l’atmosphère qui règne dans cet espace exceptionnel.

Ce site d’exception mérite beaucoup d’attention et de protection, la maison de la réserve au Domaine du Grand Clavelet vous ouvre ses portes pour vous aider à comprendre le rôle et la mission de femmes et d’hommes investis !

Balade facile, accessible à tous.

Possibilité de pique-niquer sur site Amenez votre repas

Prêt du matériel d’observation gratuit

#ESCAPADENATURE 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-13 10:00:00

fin : 2024-09-13 13:00:00

Domaine du Grand Clavelet

Route de Sète

Agde 34300 Hérault Occitanie

L’événement OISEAUX ET RICHESSES DU BAGNAS Agde a été mis à jour le 2024-03-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE