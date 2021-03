Bouze-lès-Beaune Bouze-lès-Beaune Bouze-lès-Beaune, Côte-d'Or Oiseaux et orchidées de l’Arrière-Côte ENS 2021 Bouze-lès-Beaune Catégories d’évènement: Bouze-lès-Beaune

Bouze-lès-Beaune Côte-d'Or EUR Au cours d'une randonnée de ± 7 km cheminant entre parcelles de vigne, boisements et pelouses calcaires, nous observerons, lors d'arrêts réguliers, les espèces animales et végétales typiques de ces habitats aux accents du sud. +33 3 80 56 27 02

