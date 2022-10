Oiseaux et migration Avec le CPIE Pays Basque et l’association C PAL Sare Sare Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques Sare EUR 0 0 Au col de Lizarrieta, vous observerez la biodiversité d’un site classé Natura 2000 pour la richesse des oiseaux que l’on y trouve et notamment les migrateurs.

Vous découvrirez ce qu’est le réseau Natura 2000 et ses objectifs, les actions menées dans le cadre de la gestion du site et le lien étroit entre l’homme et la nature.

RDV à 9h45 à Sare (petit parking situé au bord de la D306 après le rond-point, direction col de Lizarrieta). Puis covoiturage jusqu’au col de Lizarrieta (10 mn environ). Retour au village à 14h.

A l’issue de la sortie, un apéritif déjeunatoire sera offert aux participants au restaurant Hordago au col de Lizarrieta.

Gratuit mais inscriptions obligatoires car les places sont limitées, par téléphone 05 59 37 47 20 ou par e-mail : cpie.pays.basque@wanadoo.fr

