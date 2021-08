CANAPVILLE Au bout du chemin du lavoir Canapville Oiseaux et compagnie (Journée mondiale des oiseaux migrateurs) Au bout du chemin du lavoir CANAPVILLE Catégorie d’évènement: Canapville

Au cœur du marais, venez observer de nombreuses espèces d’oiseaux comme le gorgebleue, bruant, gazette,.. mais aussi des insectes comme les demoiselles et libellules dans les prairies humides. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

