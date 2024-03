Oiseaux du parc du Sausset – #CPASLOINENTRAIN Parc départemental du Sausset Sausset-les-Pins, samedi 13 avril 2024.

Oiseaux du parc du Sausset – #CPASLOINENTRAIN Découvrons les oiseaux du parc de Sausset pendant la saison des amours Samedi 13 avril, 11h30 Parc départemental du Sausset Tarifs : Adultes et enfants

Le parc du Sausset avec ses pelouses arborées, son lac et son marais accueille une belle diversité d’oiseaux. Le printemps, c’est l’occasion d’observer le comportement nuptial des oiseaux. On essaye de reconnaitre le chant des oiseaux comme celui du pinson ou du chardonneret… Le grèbe huppé fait sa spectaculaire parade nuptiale Les hirondelles de rivage vont et viennent vers leur nid

Suivez un passionné d’ornithologie qui vous invitera à découvrir certaines espèces rares en Ile-de-France lors d’une balade commentée de 2 heures.

Accès en Transilien de la gare RER B de Villepinte

Durée : 2h00

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/oiseaux-du-parc-du-sausset-cpasloinentrain

Parc départemental du Sausset Parc départemental du Sausset Sausset-les-Pins 93600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

